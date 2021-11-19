Неизвестный мужчина напал на прохожих у Храмовой горы в Иерусалиме с ножом и пистолетом. Об этом сообщает организация Stand With Us в своем Twitter.

Там же появились кадры с места событий. На них можно видеть, как несколько полицейских бегут, чтобы задержать предполагаемого преступника.

Как минимум двое серьёзно ранены. Сам нападавший ликвидирован. У него были при себе нож и пистолет.

Арабские СМИ сообщают, что силы безопасности Израиля закрыли доступ на Храмовую гору.