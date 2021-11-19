Эльнур Мамедов, отдел экономики 12:32

В последнее время в Азербайджане циркулирует немало слухов о якобы субъективности в назначении инвалидности. Дескать, отдельные чиновники, а то и государство в целом пытаются нажиться на крайне чувствительной категории населения и пополнить госбюджет за счет сэкономленных на инвалидах деньгах. Так ли это на самом деле? Нaqqin.az провел экспертный анализ. Вопрос оказался настолько актуальным, что мы решили разделить проблему на две части: вначале представить читателям полную картину того, как формирует государство механизм определения и назначения инвалидности, а уж потом ответить на вопросы, беспокоящие общественность.

Что сделано государством? Реализуемые в последние годы в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева масштабные социальные реформы охватили и систему оценок инвалидности. Если сжато, речь идет о повышении уровня прозрачности при назначении инвалидности тем, кто имеет на это право. Работа эта, по сути, преследует единственную цель – обеспечить максимальную защиту и поддержку прав этой категории граждан. Оценка инвалидности осуществляется на основании информации, поступающей в базу данных электронной платформы «Подсистема «инвалидность» без традиционного контакта «гражданин-чиновник (эксперт)». Другими словами, врачи-эксперты, принимая решение об инвалидности, не знают, к кому относится данное сообщение и каким медицинским учреждением оно отправлено. За девять месяцев текущего года разные степени инвалидности получили уже свыше 50 тысяч человек, что примерно вдвое больше аналогичного показателя прошлого года. После того как назначается группа инвалидности, устанавливается форма социального обеспечения (трудовые пенсии, стипендии или ежемесячные социальные выплаты), также осуществляемая посредством электронной системы, без участия физических лиц. Особой заботы и такта требует оценка инвалидности военнослужащих, получивших ранения в завершившейся в прошлом году Отечественной войне. С этой целью решением Кабинета Министров была создана комиссия, в которую входят представители государственных структур и которая оперативно решает весь комплекс вопросов, связанных с оценкой инвалидности участников войны.

В первую очередь члены комиссии проводят заочное диагностирование и оформление документов. После чего рассматриваются свидетельства медицинских комиссий Министерства обороны, Министерства юстиции, Внутренних войск, Государственной погранслужбы (с целью выяснения взаимосвязи ранений или болезней с прохождением воинской службы). Кроме того, в систему включается направление медицинского учреждения (форма № 88). И уже на заключительном этапе проводится оценка инвалидности. За прошедший период инвалидность была назначена 2.200 участникам Отечественной войны, получившим ранения при защите территориальной целостности нашего государства. Эта работа продолжается и в настоящее время. Сразу после определения и утверждения степени инвалидности им оперативно назначаются соответствующие социальные выплаты. Особо следует отметить систематическое повышение социальных выплат (пенсий, пособий, стипендий) по инвалидности, возросших за последние три года в среднем в два раза. Как и семьи шехидов, инвалиды Отечественной войны обеспечиваются квартирами или индивидуальными домами. До настоящего времени гражданам этой социальной категории было предоставлено более 11.000 квартир и индивидуальных домов. Еще столько же единиц жилья предусмотрено выделить в соответствии с распоряжением президента от 25 января 2021 года. Из них 3.000 квартир и индивидуальных домов (то есть в пять раз больше, чем 2018-м) будут сданы уже в этом году. Кроме семей шехидов и инвалидов войны, квартиры выделяются также Героям Отечественной войны, инвалидам по зрению и выпускникам детских учреждений. С учетом граждан этих категорий министерство уже выделило в этом году до 2.200 квартир. Продолжаются работы и по обеспечению лиц с инвалидностью реабилитационными услугами и средствами. За десять месяцев текущего года Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда 7.615 инвалидов получили 38.670 протезно-ортопедических и других средств реабилитации, 908 человек были обеспечены механизированными инвалидными колясками.