Разведка предупреждает: Россия ждет холодов, чтобы напасть на Украину американские СМИ
Представители разведки США предупредили европейских союзников о потенциальном военном вторжении России в Украину, вероятность которого возрастает по мере похолодания. Об этом сообщило CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников.
«Вторжение зависит от погоды, но может произойти в течение нескольких недель, если не вмешается Запад», — говорят собеседники американского телерадиовещателя.
CBS отмечает, что 19 ноября председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провел переговоры с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным. Они обсудили ситуацию с безопасностью в Восточной Европе, включая данные об активности российских военных у границ Украины. Милли, как сообщил пресс-секретарь Объединенного комитета полковник Дэйв Батлер, подчеркнул необходимость продолжения консультаций между региональными союзниками и подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.
Данные об опасениях США по поводу возможного вторжения на Украину появились на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси, пишет CBS. Американские власти еще не определили, есть ли какая-либо связь между Россией и ситуацией с беженцами на польско-белорусской границе, отмечается в публикации.
Ранее The New York Times, ссылаясь на источники, сообщила, что разведка США предупредила европейских союзников о том, что «осталось мало времени», чтобы помешать России начать военные действия в Украине. По словам собеседников издания, Россия еще не решила, что будет делать с войсками, «которые собрала у границы Украины».
В октябре в западных СМИ начали появляться сообщения о том, что Россия наращивает присутствие военного контингента на границе с Украиной. Об этом, в частности, писала The Washington Post.
В свою очередь, газета Politico опубликовала спутниковые снимки. На них, предположительно, запечатлено скопление танков российских вооруженных сил у города Ельня в Смоленской области, примерно в 250 км от границы с Украиной.
Вместе с тем в Минобороны Украины заявляли, что по состоянию на 1 ноября не зафиксировали наращивания российского военного контингента близ границы.