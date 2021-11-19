«Вторжение зависит от погоды, но может произойти в течение нескольких недель, если не вмешается Запад», — говорят собеседники американского телерадиовещателя.

Представители разведки США предупредили европейских союзников о потенциальном военном вторжении России в Украину, вероятность которого возрастает по мере похолодания. Об этом сообщило CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников.

CBS отмечает, что 19 ноября председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провел переговоры с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным. Они обсудили ситуацию с безопасностью в Восточной Европе, включая данные об активности российских военных у границ Украины. Милли, как сообщил пресс-секретарь Объединенного комитета полковник Дэйв Батлер, подчеркнул необходимость продолжения консультаций между региональными союзниками и подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Данные об опасениях США по поводу возможного вторжения на Украину появились на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси, пишет CBS. Американские власти еще не определили, есть ли какая-либо связь между Россией и ситуацией с беженцами на польско-белорусской границе, отмечается в публикации.

Ранее The New York Times, ссылаясь на источники, сообщила, что разведка США предупредила европейских союзников о том, что «осталось мало времени», чтобы помешать России начать военные действия в Украине. По словам собеседников издания, Россия еще не решила, что будет делать с войсками, «которые собрала у границы Украины».

В октябре в западных СМИ начали появляться сообщения о том, что Россия наращивает присутствие военного контингента на границе с Украиной. Об этом, в частности, писала The Washington Post.

В свою очередь, газета Politico опубликовала спутниковые снимки. На них, предположительно, запечатлено скопление танков российских вооруженных сил у города Ельня в Смоленской области, примерно в 250 км от границы с Украиной.

Вместе с тем в Минобороны Украины заявляли, что по состоянию на 1 ноября не зафиксировали наращивания российского военного контингента близ границы.