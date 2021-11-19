Саакашвили обратился к США с призывами

По словам Саакашвили, он вернулся в Грузию, чтобы спасти ее от антидемократических властей, однако его арестовали по политическим мотивам. В знак протеста он голодал 50 дней. Об этом пишет Интерфакс.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили через своих адвокатов направил письмо изданию Politico, в котором рекомендовал Конгрессу США рассмотреть вопрос введения санкций в отношении нарушителей прав человека в Грузии.

Саакашвили утверждает, что правящая партия "Грузинская мечта" взяла под свой контроль судебную систему и многие СМИ, с помощью которых проводит сфальсифицированные выборы. По его мнению, действующие власти "отказываются от западного курса и приближают страну к России".

В письме экс-глава Грузии обращается к администрации президента и Конгрессу США с просьбой о защите демократии и прав человека в Грузии. "Прежде всего США должны открыто осудить грузинское правительство за попытки подорвать демократию в стране, а Конгресс должен рассмотреть вопрос введения санкций против нарушителей прав человека в Грузии в соответствии с глобальным законом Магнитского", - считает Саакашвили.

Экс-президент советует администрации США отменить приглашение правительству Грузии посетить следующий саммит, так как такое приглашение посылает "неверный сигнал и рискует узаконить антидемократические методы".