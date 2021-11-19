«Дельта» может самоликвидироваться?

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник российского НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал гипотезу японских коллег о возможной самоликвидации дельта-штамма коронавируса. Он назвал это маловероятным, однако допустил снижение заразности этой разновидности COVID, сообщает Expert.ru.

Ранее японские специалисты выдвинули предположение о самоуничтожении вируса в связи с резким снижением заболеваемости в стране. Они считают, что из-за мутаций в белке nsp14 вирус потерял способность к воспроизводству.

Учёные российского Института профессионального образования Сеченовского университета отметили, что при попадании в организм фермент ДНК полимераза делает копии нуклеотидов, но с некоторыми изменениями. Это обуславливает мутации вируса и появление новых его разновидностей. Эти изменения незначительны, но когда их становится слишком много, заразность вируса снижается.

По словам Альштейна, подобное может происходить с любым штаммом вируса, в том числе и «дельта». Однако вероятность того, что он самоуничтожится, мала. При этом российский эксперт добавил, что у медиков пока нет полного понимания механизма затухания эпидемий подобного масштаба.