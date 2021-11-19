Какой погоды ждать в понедельник
В понедельник, 22 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный южный ветер, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Температура воздуха составит ночью 6-10, днем 13-16 градусов тепла, в Баку ночью 8-10, днем 14-16 градусов тепла.
Атмосферное давление понизится с 767 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70%.
В районах Азербайджана день пройдет в основном без осадков. Ночью и утром местами туман, прогнозируется восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 2-6, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 0, днем - 7-12 градусов тепла.