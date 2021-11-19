Под Петербургом в багажнике машины нашли тело бизнесмена Казиняна

Утром под Петербургом на 24-м километре трассы А-121 «Сортавала» произошло ДТП, при осмотре места которого инспекторы ГИБДД обнаружили в багажнике Mitsubishi Galant труп с перерезанным горлом. Об этом сообщает Readovka.

Пассажиров автомобиля задержали правоохранители. Выяснилось, что убитым оказался некий Аркадий Казинян, уроженец Еревана, проживавший с 1996 года в Петербурге и державший здесь шиномонтаж. Судя по отсутствию крови на месте, мужчину убили в другом месте, а судя по наличию двух лопат в том же багажнике, везли закапывать, отмечает российское СМИ.

Установлено, что машина принадлежала знакомому Казиняна из Армении, однако выяснить, кто в ней был за рулем в момент ДТП, казалось невозможным — сразу после аварии из нее выскочили несколько человек и убежали в лес.

По информации издания 47news, водитель и два пассажира автомобиля задержаны. Они дают объяснения полиции.