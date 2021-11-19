Российский экономист предупредил о возможной девальвации рубля

Российский экономист Михаил Хазин считает вероятной значительную девальвацию рубля в ближайшем будущем.

«Московский комсомолец» пишет, что в ходе дискуссии в эфире Youtube-канала «Улица правды» Хазин отметил, что вероятность этого является крайне высокой, поскольку такова международная конъюнктура, и посоветовал тем россиянам, кто собирается приобретать валюту, сделать это заблаговременно.

По мнению российского эксперта, следующее падение рубля будет таким же ощутимым, как в конце 2014 года. Тогда с отметки 30 в паре с долларом рубль опустился до значения около 60.