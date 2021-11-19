Шахин Мустафаев отправился в Иран
Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев отправился с визитом в Иран.
Fars сообщает, что в рамках визита Ш.Мустафаев проведет встречи с министрами дорог и градостроения, нефти, иностранных дел.
Накануне поездки, отмечает иранское агенство, в Баку прошла встреча Шахина Мустафаева с послом ИРИ Сейедом Аббасом Мусави.
Шахин Мустафаев является сопредседателем Азербайджано-Иранской государственной комиссии по экономической, торговой и гуманитарной сферам.