Шахин Мустафаев отправился в Иран

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев отправился с визитом в Иран.

Fars сообщает, что в рамках визита Ш.Мустафаев проведет встречи с министрами дорог и градостроения, нефти, иностранных дел.

Накануне поездки, отмечает иранское агенство, в Баку прошла встреча Шахина Мустафаева с послом ИРИ Сейедом Аббасом Мусави.

Шахин Мустафаев является сопредседателем Азербайджано-Иранской государственной комиссии по экономической, торговой и гуманитарной сферам.