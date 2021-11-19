Очередной успех турецкой разведки: задержанных в Ливии турецких граждан вернули на родину

В Турцию вернулись семь турецких граждан, задержанных почти два года назад на востоке Ливии по необоснованным обвинениям, сообщает Anadolu.

Согласно сообщению, освобождения турецких граждан долгое время добивались МИД и Национальная разведывательная организация Турции при сотрудничестве со спецслужбами Катара.

Отмечается, что освобожденные лица в основном сотрудники ресторанного бизнеса. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично провел телефонный разговор с вернувшимися на родину турецкими гражданами. Он также поздравил и выразил признательность лицам, внесшим вклад в освобождение и возвращение граждан в свои дома.