«Разгул насилия»: антиковидные протесты в Нидерландах, задержаны почти 100 человек
Полиция Нидерландов задержала 19 участников беспорядков в Гааге, возникших на фоне антиковидных ограничений, сообщается на сайте полиции.
Беспорядки в Гааге начались вечером 20 ноября и продолжались до часа ночи. Люди устраивали на улицах поджоги, преследовали автомобилистов, бросали в полицейских камни и фейерверки. Один раз камень попал в машину скорой помощи. Ранения получили пятеро полицейских, передает «Медуза» со ссылкой на сообщение нидерландской полиции.
В других регионах Нидерландов в этот день также произошли беспорядки. В городе Урк, по данным властей, задержали 12 человек, двоих из которых подозревают в насилии, остальных — в хранении или использовании фейерверков, угрожающих людям. В провинции Лимбург задержали 13 человек, отмечает NOS.
Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб заявил, что шокирован вспыхнувшими беспорядками: «Разгул насилия. У меня нет других слов».
Кроме того, в этот день ненадолго приостанавливали футбольные матчи из-за того, что на стадионы в городах Алкмар и Алмело врывались болельщики, сообщает Associated Press.
Обстановка в городах Нидерландов обострилась на следующий день после того, как 19 ноября в Роттердаме акция протеста против частичного локдауна переросла в беспорядки и столкновения с полицией. Полиция арестовала в Роттердаме 51 человека.