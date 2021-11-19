«Разгул насилия»: антиковидные протесты в Нидерландах, задержаны почти 100 человек

Беспорядки в Гааге начались вечером 20 ноября и продолжались до часа ночи. Люди устраивали на улицах поджоги, преследовали автомобилистов, бросали в полицейских камни и фейерверки. Один раз камень попал в машину скорой помощи. Ранения получили пятеро полицейских, передает «Медуза» со ссылкой на сообщение нидерландской полиции.

В других регионах Нидерландов в этот день также произошли беспорядки. В городе Урк, по данным властей, задержали 12 человек, двоих из которых подозревают в насилии, остальных — в хранении или использовании фейерверков, угрожающих людям. В провинции Лимбург задержали 13 человек, отмечает NOS.

Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб заявил, что шокирован вспыхнувшими беспорядками: «Разгул насилия. У меня нет других слов».