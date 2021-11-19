Кремль предостерегает Запад

«Этого нельзя исключать. Эта истерика нагнетается искусственно. Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнал свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки», – передает его слова РИА Новости.

Западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» в Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину на канале «Россия 1».

Песков отметил, что поведение Вашингтона «нелогично и неприлично». Он призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями».

По словам представителя Кремля, Киев добивается очередной попытки найти силовое решение конфликта в Донбассе: «Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот чего добивается Украина. И добивается она это, скорее всего, под прикрытием вот тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море – американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше».

Представитель Кремля добавил, что подобные попытки являются «душераздирающим зрелищем», поскольку они повлекут за собой «самые серьезные последствия».

Песков заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада.