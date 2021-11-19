Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин, ставший сегодня серебряным призером чемпионата мира по прыжкам на батуте и тамблингу, после церемонии награждения поделился своими ощущениями от завоеванной награды.

Михаил рассказал, что мог и не выйти сегодня на дорожку, так как после квалификационных соревнований в пятницу ощущал сильные боли в спине и с трудом передвигался.

«Мне был прописан постельный режим, - говорит спортсмен. - Хотел уже отказаться от выступления в финале, но меня поддержали друзья. Спасибо им большое. Не хотелось их подводить. Собрался и выступил, как мог. И я очень рад, что с больной спиной, выйдя на дорожку на уколах, мне удалось занять 2-е место.

Мой тренер Адиль Гусейнзаде сказал мне: прыгни два раза, стиснув зубы. Я должен был сделать более сложную комбинацию, чтобы завоевать золото. Тренер посоветовал не рисковать и исполнить более простое упражнение, которое я показывал на чемпионате Европы, чтобы занять как минимум 2-е место. Так и получилось. Да, российский спортсмен Вадим Афанасьев допустил ошибку, но в любом случае по технике я чище него, поэтому у тренера была уверенность, что смогу завоевать серебро.

Сейчас буду лечить спину и восстанавливаться, чтобы быть готовым к следующим соревнованиям. Я два месяца усердно готовился к этому чемпионату мира. Ничто не предвещало беды. В последний раз боли в спине я ощущал в 2013 году…».

В октябре 2019 года Малкин получил тяжелую травму. На Кубке мира в Испании он порвал ахиллово сухожилие и очень долго восстанавливался.

«В период пандемии тренироваться в зале было невозможно. Но я не терял времени зря. Занимался во дворе, разрабатывал травмированную ногу. Вернувшись в зал, постепенно стал спокойно прыгать», - вспоминает Михаил свое восстановление.

В конце следующей недели в Баку пройдут Всемирные соревнования возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу, которые считаются неофициальным чемпионатом мира среди юношей и молодежи. Азербайджан выставит на эти соревнования большой состав.

«Если говорить о тамблинге, то я думаю, что большинство наших спортсменов попадут в финал. Самые большие надежды связаны с Тофиком Алиевым. Жду от него медали», - подытожил серебряный призер чемпионата мира.