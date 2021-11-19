Министр Гасеми рассказал о совместных азербайджано-иранских проектах

По словам иранского министра, проект представляет важность, так как эта железная дорога проходит по маршруту международного коридора Север-Юг.

Проект железной дороги Решт - Астара в северной иранской провинции Гилян важен для Ирана и Азербайджана. Об этом сказал министр дорог и градостроительства Ирана Ростам Гасеми на встрече с азербайджанской делегацией во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым.

"В рамках визита азербайджанской делегации в Тегеран для подведения итогов по этому вопросу пройдут обсуждения", - приводит Trend слова Гасеми.

Иранский министр отметил, что вложены инвестиции в строительство железнодорожного терминала в иранской Астаре. Часть этого терминала уже построена, а для строительства остальной части будет принято решение на совещании в Астаре.

"Между двумя странами пройдут обсуждения по пассажирскому железнодорожному маршруту Нахчыван - Мешхед, а также по транспортному и транзитному сотрудничеству. Увеличится количество грузовых автомобилей, курсирующих между двумя странами. Соглашение о создании коридора от Персидского залива до Черного моря является решающим и важным. Пройдут обсуждения и по морскому сотрудничеству. Надеюсь, что между двумя странами будет достигнута договоренность об устранении некоторых существующих барьеров в сфере автомобильного транспорта", - сказал он.

По его словам, пройдут обсуждения по развитию автомобильной промышленности Ирана в Азербайджане, совместному производству и экспорту автомобилей в соседние страны. "Автомобилестроительная компания Irankhodro намерена производить в Азербайджане различные грузовые автомобили и автобусы. Иранские компании могут реализовать ряд совместных проектов в области дорог и градостроительства в Азербайджане", - сказал Гасеми.