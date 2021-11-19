Сегодня на командном чемпионате Европы по шахматам в Словении будет сыгран заключительный 9-й тур.

И мужская, и женская сборные Азербайджана ведут борьбу за медали. Наша мужская команда имеет перед последним туром 12 очков и занимает 3-е место. Столько же очков имеют Армения, Франция и Украина.

Сегодня Азербайджан сыграет с Францией, а Украина – с Арменией. Нашей команде нужно обыграть французов и надеяться на ничью в матче украинцев и армян. В случае же равенства очков придется вести сложные подсчеты – первым дополнительным показателем при одинаковом количестве матчевых очков является коэффициент Зоннеборна-Бергера.

Напомним, мужская сборная Азербайджана выигрывала чемпионат Европы в 2009-м, 2013-м и 2017-м году. То есть наша команда побеждает на Евро каждые четыре года. Удастся ли продолжить традицию в 2021-м?

Франция – Азербайджан

Алиреза Фирузджа (2270) – Шахрияр Мамедъяров (2765)

Максим Вашье-Ляграв (2766) – Теймур Раджабов (2763)

Максим Лагард (2647) – Рауф Мамедов (2673)

Жюль Муссар (2632) – Ниджат Абасов (2634).

Женская сборная Азербайджана играет сегодня с Нидерландами. У нас 10 очков, и мы занимаем 4-е место, уступая по дополнительным показателям Польше и опережая Украину, Францию, Нидерланды, Венгрию и Грецию. Чемпионом досрочно стала сборная России, у которой 16 очков. У Грузии 13 очков, и она обеспечила себе серебряные медали.

Сборная Азербайджана борется за бронзу. Нужно в последнем туре обыграть Нидерланды и ждать результатов матчей с участием соперников.

Азербайджан – Нидерланды

Гюнай Мамедзаде (2459) – Пэн Чжаоцинь (2351)

Гюльнар Мамедова (2395) – Элин Роеберс (2304)

Ульвия Фаталиева (2309) – Махтелд Ван Форест (2141)

Говхар Бейдуллаева (2278) – Теа Ланчава (2215).

Женская сборная завоевала бронзу чемпионата Европы в 2019 году.