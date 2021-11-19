«География упряма»: во Франции назвали Россию «невыносимым соседом»

Россия бывает «порой невыносимым соседом», но с ней необходимо сохранять диалог ради общих интересов, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире RTL.

«Россия прежде всего сосед. Это реальность, но география упряма, как вы знаете, а Россия не высказала своего намерения «переезжать». Порой соседи бывают невыносимы, бывают соседи, которые вас раздражают, но они остаются вашими соседями, поэтому нужно искать способы действовать вместе на благо общих интересов... Поэтому в любом случае надо продолжать разговаривать с этим соседом», – цитирует французского министра РИА Новости.

По его словам, именно по этой причине на прошлой неделе состоялась встреча глав МИД и Минобороны России и Франции в формате «2+2».