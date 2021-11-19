Габалинцы с весьма скромным бюджетом и составом продолжают приятно удивлять и радовать своих поклонников. На этот раз команда Эльмара Бахшиева обыграла «Сумгаит» со счетом 2:1 и вернула себе 2-е место.

На 65-й и 67-й минутах Ульви Искендеров и Рафаэль Уциг забили по голу. Гостей хватило лишь на один ответный мяч в исполнении Ходжата Хагверди, забитый на 80-й минуте. Более того «Сумгаит» доигрывал матч в меньшинстве – на 84-й минуте был удален Вургун Гусейнов.

Напомним, в трех других матчах тура были зафиксированы следующие результаты: «Карабах» - «Кешля» - 1:0, «Зиря» - «Сабаил» - 3:1, «Нефтчи» - «Сабах» - 1:2.

Турнирное положение

1. «Карабах» - 26 очков (11 матчей)

2. «Габала» - 21 (11)

3. «Зиря» - 19 (11)

4. «Нефтчи» - 17 (11)

5. «Сабах» - 11 (11).

6. «Сумгаит» - 11 (11)

7. «Кешля» - 10 (11)

8. «Сабаил» - 9 (11).