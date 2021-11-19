«Габала» продолжает удивлять: 2-е место в Премьер-лиге ВИДЕО
Сегодня матчем «Габала» - «Сумгаит» завершился 11-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Габалинцы с весьма скромным бюджетом и составом продолжают приятно удивлять и радовать своих поклонников. На этот раз команда Эльмара Бахшиева обыграла «Сумгаит» со счетом 2:1 и вернула себе 2-е место.
На 65-й и 67-й минутах Ульви Искендеров и Рафаэль Уциг забили по голу. Гостей хватило лишь на один ответный мяч в исполнении Ходжата Хагверди, забитый на 80-й минуте. Более того «Сумгаит» доигрывал матч в меньшинстве – на 84-й минуте был удален Вургун Гусейнов.
Напомним, в трех других матчах тура были зафиксированы следующие результаты: «Карабах» - «Кешля» - 1:0, «Зиря» - «Сабаил» - 3:1, «Нефтчи» - «Сабах» - 1:2.
Турнирное положение
1. «Карабах» - 26 очков (11 матчей)
2. «Габала» - 21 (11)
3. «Зиря» - 19 (11)
4. «Нефтчи» - 17 (11)
5. «Сабах» - 11 (11).
6. «Сумгаит» - 11 (11)
7. «Кешля» - 10 (11)
8. «Сабаил» - 9 (11).