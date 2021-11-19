Учитель истории на уроке призвал убить Пашиняна, а его семью - сжечь

Школьному учителю в Армении предъявлено обвинение за призывы к насилию в отношении премьер-министра Никола Пашиняна и членов его семьи. Об этом пишет Armenia Today со ссылкой на систему судебной информации datalex.am.

Согласно материалам дела, обвиняемый — учитель истории ереванской школы Акоп Григорян.

«21 мая 2021 года в ходе урока истории для учеников 7-го класса, используя свое должностное положение, в присутствии учеников он (Григорян) озвучил публичные призывы к насилию в отношении премьер-министра Никола Пашиняна и членов его семьи, заявив, что Никола Пашиняна нужно убить, его и его семью сжечь на площади», — говорится в деле.

Учителю истории предъявлено обвинение по п. 2 ч. 2 ст. 226.2 (публичные призывы к применению насилия, публичное оправдание или пропаганда насилия) УК Армении.