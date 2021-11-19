Сборная Азербайджана завоевала медаль чемпионата мира в Дубае

В матче за бронзу наша команда победила Узбекистан – 3:2. До этого наши спортсмены одолели Хорватию, Индию и Японию, но уступили Сербии. Затем в утешительной сетке сборная Азербайджана одолела Северную Македонию и сегодня в матче за бронзу взяла верх над Узбекистаном.

Напомним, вчера Ирина Зарецкая (68 кг) во второй раз в карьере завоевала титул чемпионки мира, а Асиман Гурбанлы (свыше 84 кг) стал бронзовым призером.