Десятки тысяч долларов выпали из грузовика: власти просят граждан вернуть деньги

Огромное количество долларовых купюр различного номинала выпало на трассу из бронированного грузовика, направлявшегося в одно из денежных хранилищ Федеральной резервной системы. Произошло это на автостраде возле города Карлсбад в Калифорнии, сообщает CNBC.

Перед тем как полиция заблокировала участок трассы, усеянной купюрами, проезжающие мимо автовладельцы успели подобрать какое-то количество банкнот и даже снять видео. Ошалевшие от такой картины – судя по видео, участок трассы и обочины протяженностью не менее ста метров был усыпан купюрами – американцы собирали деньги с дороги, а кто-то носился, держа доллары в руках, и снимая происходящее на видео.

Власти благодарят тех, кто уже отдал взятые деньги. Полиция Калифорнии и ФБР призвали граждан в течение 48 часов вернуть доллары, в противном случае им могут быть предъявлены уголовные обвинения.