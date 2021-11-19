«На грани возможностей»: в Грузии заявили о критической ситуации с коронавирусом

В Грузии из-за тяжелой эпидемиологической обстановки с COVID-19 система здравоохранения «работает на грани возможностей». Об этом заявил заместитель главы Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе, сообщает Sputnik Грузия.

По словам чиновника, если количество инфицирований будет продолжать расти, Грузии понадобится мобилизация дополнительных коек.

«Эпидситуация в стране остается напряженной. К сожалению, у нас по четыре тысячи новых случаев в день, и есть вероятность роста этого показателя. Сегодня система здравоохранения работает на пределе возможностей», - сказал Имнадзе.

Отметим, что за последние сутки в Грузии выявлено 3 357 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 76 человек.