Шахин Мустафаев заявил о росте товарооборота между Азербайджаном и Ираном

Товарооборот между Азербайджаном и Ираном за девять месяцев этого года увеличился на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказал в Тегеране на встрече с министром дорог и градостроительства Ирана вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.

По его словам, товарооборот увеличился несмотря на то, что за последние два года пандемия коронавируса оказала негативное влияние на экономику стран.