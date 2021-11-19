Шахин Мустафаев заявил о росте товарооборота между Азербайджаном и Ираном
Товарооборот между Азербайджаном и Ираном за девять месяцев этого года увеличился на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказал в Тегеране на встрече с министром дорог и градостроительства Ирана вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.
По его словам, товарооборот увеличился несмотря на то, что за последние два года пандемия коронавируса оказала негативное влияние на экономику стран.
Мустафаев отметил, что в настоящее время рабочие группы двух стран работают над документом о преференциальной торговле между двумя странами. "Обсуждаются вопросы развития торговых отношений между Азербайджаном и Ираном. Есть совместные проекты в сфере энергетики, электроэнергии, которые уже завершаются. Возможно сотрудничество с Ираном в производстве автозапчастей. Мы также можем сотрудничать с Ираном в области сельскохозяйственной техники. Две тысячи иранских компаний зарегистрированы в Азербайджане и реализовали успешные проекты", - сказал заместитель премьер-министра.
По его словам, коридор Север-Юг из Ирана в Азербайджан и Россию является одним из проектов, над которыми работают обе страны.