Годовщину освобождения Агдама отметили посадкой деревьев
Накануне исполнился год со дня освобождения Агдама от армянской оккупации. В соответствии с совместным заявлением, подписанным лидерами Азербайджана, России и Армении по итогам 44-дневной войны, 20 ноября 2020 года армянская армия покинула оккупированную территорию Агдамского района. Вооруженные силы Азербайджана вошли в город без потерь. Спустя 27 лет флаг Азербайджана снова стал развеваться в Агдаме.
По случаю первой годовщины освобождения города Агдам от армянской оккупации была проведена акция по посадке деревьев. Об этом в Twitter написал спецпредставитель президента Азербайджана по Агдамскому району Эмин Гусейнов.
Ağdam şəhərinin işğaldan azad olunmasının ildönümü münasibətilə #ağacəkmə aksiyası keçirilib. Ağdamdan olan şəhidlərin adına ağac əkilib, Şəhidlər Xiyabanı və buradakı tarixi-mədəni abidələr ziyarət edilib. pic.twitter.com/VVIPZUFV23— Emin Huseynov (@Emin_H_official) November 21, 2021
"Были посажены деревья в память о шехидах, погибших в Агдаме, затем посетили Аллею шехидов, исторические и культурные памятники", - написал Э.Гусейнов.