Годовщину освобождения Агдама отметили посадкой деревьев

Накануне исполнился год со дня освобождения Агдама от армянской оккупации. В соответствии с совместным заявлением, подписанным лидерами Азербайджана, России и Армении по итогам 44-дневной войны, 20 ноября 2020 года армянская армия покинула оккупированную территорию Агдамского района. Вооруженные силы Азербайджана вошли в город без потерь. Спустя 27 лет флаг Азербайджана снова стал развеваться в Агдаме.

По случаю первой годовщины освобождения города Агдам от армянской оккупации была проведена акция по посадке деревьев. Об этом в Twitter написал спецпредставитель президента Азербайджана по Агдамскому району Эмин Гусейнов.