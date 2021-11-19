Баку и Тегеран договариваются об обмене газом

В Тегеране состоялась встреча заместителя премьер-министра Азербайджана, сопредседателя Азербайджано-Иранской государственной комиссии по экономическим, торговым и гуманитарным вопросам Шахина Мустафаева с министром нефти Ирана Джавадом Оджи, сообщают азербайджанские СМИ.

Согласно информации, на встрече было отмечено, что сотрудничество между Азербайджаном и Ираном в нефтегазовой сфере является взаимовыгодным и плодотворным. Стороны обсудили реализацию существующих договоренностей в сфере обмена природным газом. Было отмечено, что работа в данном направлении должна быть продолжена.

На встрече также была достигнута договоренность о газообмене в Нахчыванскую Автономную Республику. По словам иранского министра, прошли предварительные переговоры по разработке нефтегазовых месторождений на Каспии.

В свою очередь, азербайджанский вице-премьер по итогам встречи отметил, что Азербайджан и Иран успешно сотрудничают во всех сферах, особенно в энергетической отрасли.