Путин ревакцинировался и решил испытать на себе назальную вакцину от COVID

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сегодня, 21 ноября, он ревакцинировался от коронавируса российским однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

«Коммерсант» сообщает, что российский президент получил уже третью дозу вакцины. По его словам, он чувствует себя хорошо.

«Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку «Спутником Лайт», это уже называется ревакцинация»,— сказал Путин на встрече с замдиректора Центра имени Гамалеи Денисом Логуновым.

Президент РФ также вызвался добровольцем для тестирования назальной вакцины от коронавируса.