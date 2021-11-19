Азербайджанские саперы получат еще 30 собак-миноискателей из США
США предоставят Азербайджану еще 30 собак-миноискателей. Об этом говорится в сообщении посольства США в Азербайджане.
«На сегодняшний день Институт наследия Маршалла гордится тем, что смог предоставить 40 собак-миноискателей. Собаки были привлечены к операциям по очистке от мин и взрывоопасных припасов, разминировали более 30 миллионов квадратных метров. Чтобы помочь ANAMA в его усилиях по разминированию, в следующие 1,5 года будут подарены еще 30 собак-миноискателей», - говорится в сообщении американского диппредставительства.