Переговоры Шахина Мустафаева и главы МИД Ирана в Тегеране

Иранские СМИ сообщают, что в ходе встречи стороны обсудили события на Кавказе, а также двустороннее сотрудничество.

Находящийся с визитом в Иране вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев встретился сегодня с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом.

Глава МИД ИРИ заявил о готовности иранских компаний участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

В ходе встречи отмечалась также необходимость наращивания усилий и проведения встреч для устойчивого развития между двумя странами торгово-экономических отношений, сотрудничества в нефтегазовой сфере, туристической, в сфере транспорта, энергетики, транзита, совместных промышленных и инвестиционных проектов, информационных и коммуникационных технологий, сельского хозяйства, гуманитарной и других сферах.

Шахин Мустафаев выразил удовлетворение проведенными сегодня в Тегеране встречами с министрами нефти, дорог и градостроения Исламской Республики Иран. Он также объявил, что в начале следующего года состоится заседание совместной азербайджано-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству.