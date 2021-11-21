Румен Радев побеждает на выборах президента в Болгарии
Действующий президент Болгарии Румен Радев побеждает на выборах главы государства. Во втором туре голосования, по данным различных социологических агентств, он набирает около 64% голосов избирателей, его оппонент Анастас Герджиков получил 34% голосов, порядка 2% избирателей голосовали против всех, сообщает ТАСС.
По данным Gallup International, за Радева отдали свои голоса 65,7% избирателей, согласно информации Alpha Research, его кандидатуру поддержали 63,7%, экзитпол "Тренд" показывает, что действующий глава болгарского государства получил 64,5%.
Социологи отмечают рекордно низкую избирательную активность, во втором туре голосования приняли участие 33,7% избирателей.
Радев по итогам первого тура, который состоялся 14 ноября, получил 49,41% голосов избирателей. Герджиков - 22,82%. Для победы во втором туре достаточно получить простое большинство голосов избирателей, итоги голосования от явки избирателей не зависят.