Врач: для лечения Саакашвили нужны психолог и психиатр

"Я считаю, что необходимо подключить психолога и психиатра", - сказал Кипшидзе журналистам после посещения Саакашвили в военном госпитале в Гори, куда он был ранее переведен из тюремной больницы, передает Интерфакс.

Врач также не исключил необходимость подключения специалистов из-за рубежа для оценки состояния Саакашвили. "Угрозы пока существуют, не могу сказать, что опасность миновала и все хорошо. Нужно наблюдать и смотреть, что и как будет. ...Продолжает лечение, отмечается общая слабость, головная боль, играет давление", - отметил Кипшидзе.

Он также подчеркнул, что первый день процесса восстановления после голодовки прошел нормально, но врачи обеспокоены неврологией, и в ближайшие дни планируется приезд неврологов.