Актриса Нина Русланова умерла из-за коронавируса

Советская и российская актриса Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет. Об этом сообщили в российском Союзе кинематографистов.

«Сегодня на 76-м году жизни после продолжительной болезни умерла Нина Ивановна Русланова», — отмечается в сообщении.

«Пятый канал» со ссылкой на источник сообщает, что Нина Русланова была больна коронавирусом, что привело к пневмонии и проблемам с сердцем. Сначала Русланова отказывалась ехать в больницу, но в итоге актрису госпитализировали 11 ноября. У нее диагностировали дыхательную недостаточность первой-второй степени, затем вирусную пневмонию, у нее также обнаружили и мерцательную аритмию.

Нина Русланова известна своими ролями в таких фильмах, как «Афоня», «Завтра была война», «Тени исчезают в полдень», «Зимняя вишня», «Хрусталев, машину!».«Цыган», «Собачье сердце», «Настройщик», «Мой друг Иван Лапшин», «Кин-дза-дза!» и др.