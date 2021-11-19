В Италии протесты продолжаются больше четырех месяцев. Осенью они стали более многочисленными после введения «зеленых паспортов» о вакцинации, которые теперь нужны, чтобы попасть на работу, пойти в кафе или поехать в другой город.

Сразу в нескольких странах Европы в выходные 20-21 ноября прошли масштабные протесты против ужесточения (или сохранения) ковидных ограничений, передает «Медуза».

Еще более многочисленные протесты прошли в Вене. В них участвовали до 40 тысяч человек. В Австрии с 22 ноября вводится локдаун на 20 дней – будут отменены спортивные, культурные и развлекательные мероприятия, закрыты кафе, рестораны и магазины, кроме продающих товары первой необходимости. Через 10 дней ограничительные меры могут быть пересмотрены. После локдауна ограничения останутся в силе для невакцинированных жителей страны. Власти Австрии также объявили, что готовят законодательную основу для обязательной вакцинации.

В Нидерландах, где власти ввели частичный локдаун на три недели (кафе и магазины обязали закрываться не позже 20 часов), акции сразу в нескольких городах переросли в масштабные беспорядки. Протестующие бросали в полицейских камни и фейерверки, пострадали пятеро полицейских. В городах Алкмар и Алмело болельщики, которым запрещено посещать матчи из-за ковидных мер, прорывались на стадионы. Из-за этого матчи приостанавливали. В Роттердаме еще в ночь на 20 ноября произошли столкновения с полицией. Больше 50 человек арестовали.

Протесты против ковидных ограничений в последние дни прошли в Северной Ирландии, Хорватии, Швейцарии и других странах. На них собралось от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

В Брюсселе в воскресенье прошла одна из самых многочисленных акций против антивирусных мер - полиция оценила численность протестующих в 35 тыс. человек. Полицейские, в которых протестующие кидали файеры, применили в ответ слезоточивый газ и водометы.

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена быстрым ростом числа зараженных на европейском континенте. Региональный директор ВОЗ по Европе доктор Ханс Клюге в эфире BBC заявил, что если по всей Европе не ужесточить антивирусные меры, эксперты прогнозируют смерть около полумиллиона человек.