Европу сотрясают масштабные ковид-протесты видео
Сразу в нескольких странах Европы в выходные 20-21 ноября прошли масштабные протесты против ужесточения (или сохранения) ковидных ограничений, передает «Медуза».
В Италии протесты продолжаются больше четырех месяцев. Осенью они стали более многочисленными после введения «зеленых паспортов» о вакцинации, которые теперь нужны, чтобы попасть на работу, пойти в кафе или поехать в другой город.
More footage from Rome.— Rob Lloyd (@Roblloyd71) November 20, 2021
Just WOW!!!
👏🏻🇬🇧🇮🇹 pic.twitter.com/XtwhnQsGPw
Еще более многочисленные протесты прошли в Вене. В них участвовали до 40 тысяч человек. В Австрии с 22 ноября вводится локдаун на 20 дней – будут отменены спортивные, культурные и развлекательные мероприятия, закрыты кафе, рестораны и магазины, кроме продающих товары первой необходимости. Через 10 дней ограничительные меры могут быть пересмотрены. После локдауна ограничения останутся в силе для невакцинированных жителей страны. Власти Австрии также объявили, что готовят законодательную основу для обязательной вакцинации.
Thousands of Austrians marched through the heart of Vienna on Saturday, chanting “freedom” and “resistance” at a mass demonstration against a nationwide lockdown that is supposed to begin on Monday. https://t.co/sgrlHUyIGk pic.twitter.com/74Cwnofxbp— The New York Times (@nytimes) November 20, 2021
В Нидерландах, где власти ввели частичный локдаун на три недели (кафе и магазины обязали закрываться не позже 20 часов), акции сразу в нескольких городах переросли в масштабные беспорядки. Протестующие бросали в полицейских камни и фейерверки, пострадали пятеро полицейских. В городах Алкмар и Алмело болельщики, которым запрещено посещать матчи из-за ковидных мер, прорывались на стадионы. Из-за этого матчи приостанавливали. В Роттердаме еще в ночь на 20 ноября произошли столкновения с полицией. Больше 50 человек арестовали.
🇳🇱 Netherlands says no to Covid restrictions!— Based 🇫🇮 (@Based_FIN) November 19, 2021
Huge clashes in Rotterdam.#Rotterdam #RotterdamProtest #Netherlands pic.twitter.com/taABZb2yqg
Протесты против ковидных ограничений в последние дни прошли в Северной Ирландии, Хорватии, Швейцарии и других странах. На них собралось от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.
В Брюсселе в воскресенье прошла одна из самых многочисленных акций против антивирусных мер - полиция оценила численность протестующих в 35 тыс. человек. Полицейские, в которых протестующие кидали файеры, применили в ответ слезоточивый газ и водометы.
Всемирная организация здравоохранения обеспокоена быстрым ростом числа зараженных на европейском континенте. Региональный директор ВОЗ по Европе доктор Ханс Клюге в эфире BBC заявил, что если по всей Европе не ужесточить антивирусные меры, эксперты прогнозируют смерть около полумиллиона человек.