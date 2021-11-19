Армения и в Евразийском Союзе последняя страна наш комментарий
Армения имеет наибольшую долю сельского хозяйства в ВВП - 13,3%. В то же время, как свидетельствует статистика Евразийского экономического союза (ЕАЭС), аутсайдер Южного Кавказа имеет самый низкий уровень продовольственной самообеспеченности. Наиболее самодостаточной страной в ЕАЭС является Беларусь - почти 90%.
Что происходит у соседей?
В сельскохозяйственном обороте стран-членов ЕАЭС в целом находятся около 315 млн га земель, а общий рынок насчитывает около 183 млн потребителей. Наибольшая доля сельского хозяйства среди стран-членов ЕАЭС в ВВП принадлежит Армении - 13,3% и Кыргызстану - 12,3%. В Беларуси этот показатель составляет около 8%, в Казахстане - 4,3%, в России - 4%. Союз занимает лидирующие позиции по экспорту некоторых видов сельскохозяйственной продукции.
Государства-члены Союза за счет собственного производства полностью удовлетворяют внутренний спрос на пшеницу, растительное масло, яйца и сахар. В ближайшем будущем ожидается самообеспечение мясом птицы, свининой, молоком, а также фруктами и ягодами. Самый высокий уровень продовольственной самообеспеченности имеет Беларусь - 89,7%, за ней следует Россия - 88,2%, потом Казахстан - 83,8%, а уровень самообеспеченности в Армении составляет 72,9%.
В первом полугодии 2021 года объем сельскохозяйственной продукции, произведенной странами-членами ЕАЭС, составил 33,7 млрд долларов, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В странах-членах ЕАЭС наибольший рост производства сельхозпродукции зарегистрирован в Армении - 6,4%, за ней следуют Казахстан - 3,2%. Но, несмотря на процентный рост, даже сами армяне сомневаются в уровне продбезопасности своей страны.
Некоторую ясность в ситуацию вносит армянский экономист Смбат Григорян. По его словам, годы назад вступил в силу закон «Об обеспечении продовольственной безопасности», который предусматривал стимулирование местного производства жизненно важных продовольственного сырья и пищевых продуктов. Особую актуальность эта задача приняла по понятным причинам после прошлогодней войны, завершившейся освобождением оккупированных земель Азербайджана. После поражения Армения потеряла ресурсы многих продуктов питания, в том числе важнейших. Их теперь надо импортировать. А тут на мировом рынке возник дефицит продтоваров, стимулирующий рост цен.
Чрезмерная зависимость от импорта усиливает воздействие внешних факторов на внутренний рынок и повышает его уязвимость. Недавний пример – резкий рост цен на сахар, ресурсы которого в Армении полностью формируются за счет ввоза из других стран. Лет десять назад, была попытка возродить местное производство, но неудачно. Но импорт сахара – вынужденная мера. В то же время полная замена импорта не всегда имеет смысл. Скажем, местный объем производства табачных изделий может обеспечить потребности внутреннего рынка. Но по ассортименту и качеству сигарет импорт нужен и здесь. А импорт таких важнейших продуктов питания, как говядина, свинина и мясо птицы, оправдан лишь при недостатке местных ресурсов.
Говядина, наряду с мясом птицы (армяне предпочитают курятину), считается универсальным продуктом питания. Если семейный бюджет позволяет, указанные продукты можно потреблять каждый день. Причем курятина почти в два раза дешевле говядины. По величине ресурсов курятина сопоставима с говядиной. Однако, в отличие от последней, подавляющая часть ресурсов курятины обеспечивается за счет импорта.
Сегодня объем предложения говядины на рынке в принципе позволяет обеспечивать спрос платежеспособной части населения. Но за «блестящим» фасадом скрывается нищета и бедность значительной части общества, для которого мясо всех видов - слишком дорогой продукт. А что произойдет на рынке в случае серьезных перебоев в импорте? Основное направление местных птицефабрик – производство яиц. Поэтому возникший дефицит куриного мяса своевременно возместить не удастся. Тогда часть платежеспособного спроса с курятины перекинется на говядину, которая сразу станет дефицитом, а цены на нее взлетят до потолка.
Все это, по мнению эксперта, требует кооперации хозяйств и применения передовых технологий. Но 64% хозяйств состоят в кооперативах лишь по коллективному использованию сельхозтехники, большая часть их сформировалась на основе оставшегося после советских времен парка сельхозтехники бывших колхозов. А если сюда добавить такие характерные для армянских фермеров черты, как индивидуальность и самостоятельность в ведении хозяйства, то говорить о кооперации вообще не приходится. Раздробленность фермерских хозяйств препятствует внедрению современных технологий, как в растениеводстве, так и в животноводстве. В то же время использование передовых технологий возможно только в крупных коллективных хозяйствах. В Армении же кооперации в селах почти что нет, - утверждает Григорян. Как же в таком случае власти страны пытаются обеспечить продовольственную безопасность, остается только догадываться.
В ЕАЭС входят, как известно, не самые развитые страны мира. А каков уровень продбезопасности во многих из постсоветских стран, нам хорошо известно. И занимать среди них последнее место – уже говорит о опасном состоянии, в котором находится страна. Власти же утверждают о небывалом росте, что не выдерживает никакой критики. Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что экспорт из Армении в ЕАЭС вырос на 27,8%. Но тут же выясняется, что 27,4% этого объема приходится на долю одной России, которая в принципе владеет почти всей экономикой этой страны. Причем же тут ЕАЭС? Ведь Евразийский Союз продбезопасность Армении не обеспечит. Вроде бы пора от пустословия и нахлебничества перейти к реальным делам…