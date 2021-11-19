Украина впервые применила Javelin в Донбассе
Украинские военные впервые применили в Донбассе противотанковый ракетный комплекс Javelin. Об этом в воскресенье сообщил главный редактор американского издания Military Times Говард Олтмен в Twitter.
Свое заявление Олтмен сделал после публикации интервью, которое он взял у руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.
Budanov told me Ukraine troops have used the Javelin in combat. It’s in the story.— Howard Altman (@haltman) November 21, 2021
"Буданов сказал мне, что украинские войска использовали Javelin в бою", - написал Олтмен.
Когда и при каких обстоятельствах был использован Javelin в зоне проведения операции Объединенных сил, не указано.