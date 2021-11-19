СМИ назвали три региона Европы, где может вспыхнуть война

Французская газета Ouest-France назвала регионы Европы, где может вспыхнуть большая война.

«Росбалт» пишет, что, по мнению обозревателя издания Фабьена Казенава, это может произойти на границе Польши и Беларуси, где скопились тысячи беженцев с Ближнего Востока, на границе между Россией и Украиной, а также в Боснии и Герцеговине.

Поводом для вооруженного конфликта на белорусской границе, считает журналист, может стать случайный инцидент с польским, литовским, латышским или белорусским военнослужащим. В случае обострения ситуации на востоке Украины Россия может вступиться за «ДНР» и «ЛНР». По мнению Казенава, российская армия попытается создать буферную зону для защиты Донецка, Луганска и Крыма, которая протянется до Одессы и Приднестровья.

Что до Боснии и Герцеговины, то там роль искры, попавшей в пороховой погреб, могут сыграть националистические настроения в разных частях страны.