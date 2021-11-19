Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 03:52

Остаются считанные недели до встречи глав Азербайджана и Армении в Брюсселе. По большому счету эту встречу можно назвать главным историческим событием уходящего года. Вне зависимости от ее результатов. Хотя можно с уверенностью озвучить прогноз по предстоящей встрече – исторических итогов ждать не стоит. И, не только потому что, историю свершил сам Азербайджан, покончив с тридцатилетней оккупацией низменного Карабаха и упразднив сепаратистское образование в его верхней части. Брюссель – не та столица, которая может взять на себя ответственность за окончательное урегулирование приграничных споров, переформатирование системы региональной безопасности и реализацию основополагающих принципов мирного сосуществования в свете планируемой деблокировки границ и коридоров. Брюсселя нет в регионе под названием Южный Кавказ. Так уж сложилось, что коллективный Запад в силу своей соглашательской политики, отречения от романтических идей начала проклятых 1990-х – глобальной либерализации, циничной подмены ценностей пересмотрел свою роль в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии. Запад сохранил лишь довольно условное экономическое присутствие, выраженное в доминировании интересов энергетических компаний.

Коллективного Запада в регионе больше нет. И образовавшийся вакуум постепенно стали занимать региональные державы. В первую очередь Россия, отчасти Турция, в какой-то мере Иран. Правда, остались остатки былого политического величия и влияния в Грузии. Однако драматические события вокруг буревестника геополитической евразийской революции Михаила Саакашвили показали, кто в доме хозяин. Об этом громогласно объявил и сам отец кавказской демократии. У коллективного Запада осталась всего одна дверь, через которую он и пытается протиснуться в регион – Ереван. И каждый раз, в эту дверь указывает своим пальцем сам отчим кавказской демократии – Никол Пашинян. На протяжении года после подписания Московского соглашения глава армянского правительства лелеял мечту о размещении на границе Азербайджана и Армении наряду с российскими миротворцами войск НАТО, пытался навязать Азербайджану формат переговоров Минской группы, осуществлял передачу карт минных полей посредством Госдепа США… Словом любыми путями и средствами старался затянуть коллективный Запад в статусе гаранта мирного процесса. Хотя всем очевидно - после окончания войны естественным образом сложился новый формат посреднической миссии в лице России и Турции, что отражает реальное соотношение сил в регионе. Но Пашинян отвергает реальность, не желает с ней смириться, отчаянно пытаясь изменить сложившийся реальный формат. Пашинян изо всех сил смещает площадку переговоров из Москвы в Брюссель и Вашингтон, заметно урезая участие России и Путина в процессе урегулирования за счет активизации Вашингтона и Брюсселя. Как же иначе может быть воспринят нелогичный и неуважительный отказ армянского премьер-министра на встречу с И.Алиевым в Москве? Кремль дал отчетливо понять, что для такой встречи требуется согласие всех сторон. Путин и Алиев были согласны. Однако Пашинян так и не выразил четкой позиции. После чего Алиеву последовал звонок из Брюсселя с инициативой проведения встречи именно на полях враждебного Москве Европейского партнерства. Похоже Шарлю Мишелю подсказали из Еревана. Ведь в дни эскалации напряженности 16 ноября секретарь Совбеза Армении Армен Григорян открытым текстом заявил, что Еревану придется обратиться к своим другим международным союзникам. Вот и обратились. Куда уж откровеннее?!

С первого дня окончания войны мирный процесс вела Москва. И именно там шли секретные переговоры о возвращении к мирной жизни, делимитации границ, восстановления транспортных коридоров. Там работала комиссия Оверчука. Там встречались министры обороны, главы спецслужб, вице-премьеры, спецпредставители глав государств… Неожиданно для общественности стран, и весьма ожидаемо для экспертного сообщества, Пашинян отказываясь от встречи в Москве, настаивает на проведение переговоров в Брюсселе. Более того, судя по информации, предоставленной высокопоставленным чиновником Евросоюза на условиях анонимности армянской службе Радио Свобода, речь идет о попытке глобального сдвига переговорного процесса из Москвы в Брюссель. Обратите внимание на постановку вопроса! «Цель состоит в том, чтобы посадить Пашиняна и Алиева за один стол для принятия мер по укреплению доверия», - сказал европейский чиновник. Спрашивается, разве в Евросоюзе не знают о том, что Пашинян и Алиев давным-давно сели за один стол в Москве сразу же после окончания войны в январе 2021 года в присутствии российского лидера? Допустим, вместо Путина за новым переговорным столом появится европейский лидер Шарль Мишель. Что это изменит? Офис Шарля Мишеля к тому же сообщил радио Свободе, что Пашинян и Алиев согласились «обсудить региональную ситуацию и пути преодоления разногласий во имя процветающего и стабильного Южного Кавказа, чему содействует Евросоюз». А разве Россия не содействует процветанию и стабилизации Южного Кавказа? Или Пашинян со своим правительством оспаривают это мнение и пытаются пересмотреть роль России в мирном процессе?