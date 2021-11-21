В Ереване начались акции протеста, задержаны 18 человек обновлено; фото; видео
По информации правоохранительных органов Армении, в ходе акций протеста в Ереване задержаны 18 человек.
В полиции заявили, что граждане задержаны за совершение действия, предусмотренного статьей 182 Кодекса об административных правонарушениях (невыполнение законного требования сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей).
* * * 10:15
Утром в понедельник, 22 ноября, в Ереване начались акции протеста, передают армянские СМИ.
Сообщается, что в центре города заблокированы несколько улиц, парализовано движение транспорта.
В акциях протеста участвуют правозащитники, члены партий, а также несколько депутатов парламента Армении. Они требуют от правительства Никола Пашиняна полного отчета о случившемся недавно конфликте на азербайджано-армянской границе.