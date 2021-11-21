Торговавшая вымышленной криптовалютой Абдуллаева вышла на свободу

Задержанная по подозрению в продаже вымышленной криптовалюты и организации финансовой пирамиды Гюлара Абдуллаева вышла на свободу. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МВД.

С нее была взята подписка о невыезде до окончания предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу.

Напомним, что несколько дней назад в Баку были разоблачены члены организованной преступной группировки, которые с помощью социальных сетей, войдя в доверие, мошенническим путем присвоили крупную сумму денег граждан. Жители столицы Гюлара Абдуллаева, Хаял Яхьяев, а также другие члены преступной организации учредили компанию под названием «Insuccess». Затем посредством мошеннической пирамиды они создали в сети фактически несуществующую криптовалюту, якобы организовали ее продажу на международном валютном рынке и обманным путем завладели денежными средствами граждан, пообещав им высокие доходы. В ходе расследования было установлено, что члены преступной банды обманули в общей сложности около 10 тысяч граждан.