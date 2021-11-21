В Сербии заговорили об азербайджанском газе

"Газопровод Сербия - Болгария предоставит Сербии возможность получать природный газ от других поставщиков, таких как терминалы сжиженного природного газа (СПГ) в Греции, газопроводы TAP и TANAP, которые являются частью Южного газового коридора, транспортирующего газ из регионов Каспийского моря и Ближнего Востока", - сказала Михайлович Trend.

Михайлович отметила, что Болгария уже получает природный газ от Азербайджана и с греческого СПГ-терминала. "И мы надеемся, что, следуя этому примеру, мы сможем диверсифицировать наши маршруты поставок природного газа. Это, безусловно, не только способствует надежности поставок, но и положительно сказывается на сбалансировании цен на газ на сербском рынке", - добавила вице-премьер Сербии.