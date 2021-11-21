Bakcell - победитель Национальной премии КСО 2020

Компания перечислила 1,5 миллиона манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом и выделила большие финансовые средства для доставки в Азербайджан специального медицинского оборудования для искусственного дыхания, инструментов для автоматического измерения температуры и экспресс-тестов для выявления коронавируса. Кроме того, Bakcell предоставила бесплатные карты оплаты медицинским работникам всех карантинных центров и абонентам, находящимся на карантине в определенных карантинных центрах. В то же время компания Bakcell осуществила программу по оказанию продуктовой помощи для 650 малоимущих семей, проживающих в поселке Бина города Баку.

Компания Bakcell объявлена победителем Национальной премии в области корпоративной социальной ответственности 2020 (Milli KSM Mükafatı 2020). Награда была вручена в номинации «Крепкое здоровье и благополучие» за работу компании в рамках масштабного плана действий по поддержке граждан Азербайджана в период особого карантинного режима.

Чтобы обеспечить безопасность абонентов и сотрудников в период пандемии и провести необходимые просветительные работы в этой сфере, компания Bakcell осуществила долгосрочные информационно-коммуникационные программы, а также создала необходимые условия для работы своих сотрудников из дома.

Основная цель Национальной премии КСО, которая вручается уже третий раз подряд, это увеличение количества проектов в области КСО и благотворительной деятельности, реализуемых в стране в качестве продолжения государственной политики и социальных проектов, реализуемых Фондом Гейдара Алиева, а также более широкое освещение деятельности компаний, осуществляющих социальные проекты.

В состав комиссии, определившей победителей Национальной премии КСО 2020, входили представители Министерства экономики, Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства образования, Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, Asan Xidmət, Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей, Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана, Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане и Агентства PROAKTİV PR.

Следует отметить, что реализованные в 2020 году социальные проекты были проанализированы представителями профильных государственных структур на основе Направлений устойчивого развития ООН.