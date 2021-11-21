Министерство иностранных дел Пакистана резко отреагировало на высказывания министра обороны Индии, который пообещал, что официальный Дели будет проводить операции на территории Пакистана в случае провокаций со стороны Исламабада. Об этом сообщает агентство Al Jazeera.

Ведомство назвало угрозы Индии «безответственными, провокационными и беспричинными».

В минувшие выходные министр обороны Индии Раджнатх Сингх пообещал, что его страна будет проводить операции на пакистанской территории, если западный сосед Индии «создаст много проблем».

«Теперь мы дали им понять, что если вы создадите много проблем, то мы можем пересечь границу и нанести ответный удар, а при необходимости также нанести удары с воздуха», - сказал министр Сингх.