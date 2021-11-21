Саргсяна вызвали на допрос

Антикоррупционный комитет Армении вызвал на допрос в качестве обвиняемого бывшего президента республики Сержа Саргсяна.

«Из Антикоррупционного комитета получено приглашение на допрос Сержа Саргсяна в качестве обвиняемого (по делу о получении взятки в период нахождения в должности президента от предпринимательницы Сильвы Амбарцумян)», - написал адвокат Саргсяна Амрам Макинян в Facebook.

По его словам, Саргсян на основании показаний Сильвы Амбарцумян уже допрашивался два года тому назад в качестве свидетеля.

Напомним, на основании показаний Амбарцумян обвинение предъявлено также экс-президенту Роберту Кочаряну.