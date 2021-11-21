Около ста мигрантов были госпитализированы на польско-белорусской границе, в том числе с тяжелой формой коронавируса. Об этом сообщила глава управления здравоохранения белорусского города Гродно Людмила Кеда, передает РИА Новости.

«Мы возим пациентов в Гродно. Основные клиники – это больница скорой медицинской помощи и университетская клиника. Детей отправляем в детскую клиническую больницу, беременных – в перинатальный центр. На сегодняшний день увезли около 100 человек», - сказала Кеда.