Мигрантов на польско-белорусской границе госпитализировали коронавирус, травмы, переохлаждение
Около ста мигрантов были госпитализированы на польско-белорусской границе, в том числе с тяжелой формой коронавируса. Об этом сообщила глава управления здравоохранения белорусского города Гродно Людмила Кеда, передает РИА Новости.
«Мы возим пациентов в Гродно. Основные клиники – это больница скорой медицинской помощи и университетская клиника. Детей отправляем в детскую клиническую больницу, беременных – в перинатальный центр. На сегодняшний день увезли около 100 человек», - сказала Кеда.
По ее словам, среди основных причин госпитализации - пневмония, заболевания легких, желудочно-кишечного тракта, а также травмы, полученные на границе.
«Часть людей увезли с переохлаждением и возникшими простудными заболеваниями, в том числе и пневмонией. Есть один пациент в тяжелом состоянии с пневмонией, вызванной коронавирусом», - добавила она.