Турция в скором времени начнет прокладку газопровода в Черном море

Завершены инженерно-проектные работы по разработке газового месторождения Сакарья в турецком секторе Черного моря и оформлен заказ на поставку труб. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, передает Anadolu.

Он отметил, что прокладка газопровода начнется весной 2022 года.

Об обнаружении в Черном море крупного месторождения природного газа у побережья провинции Сакарья объявил 21 августа 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В ближайшее время, сказал тогда президент, власти решат технические вопросы, касающиеся добычи газа на этом месторождении, и незамедлительно приступят к бурению. Рыночная стоимость разведанных на тот период новых запасов газа была в предварительном порядке оценена в $180 млрд.