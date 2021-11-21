Фархад Мамедов, автор haqqin.az 12:22

Осенью прошлого года, когда Азербайджан вел справедливую войну, освобождая от оккупации свои территории, позиция, которую заняла Франция - один из сопредседателей Минской группы, которая в течение десятилетий выступала посредником в абсолютно бесплодных переговорах по урегулированию карабахского конфликта, вызвала в Баку с трудом сдерживаемое негодование. И не без оснований. Власти Пятой Республики в лице президента Эммануэля Макрона так демонстративно выступали на стороне Армении, что разрушили не только свой посреднический статус, но и позиции в регионе Южного Кавказа. В тот период даже ведущие французские издания, никогда не скрывавшие симпатий к Армении, рекомендовали Макрону сохранить лицо и отказаться от сопредседательства в Минской группе.

Позже правительство Франции частично скорректировало свои позиции по армяно-азербайджанскому противостоянию, из Парижа стали поступать более осторожные и политически взвешенные заявления по карабахскому вопросу, а недавно Франция даже организовала в рамках мероприятия ЮНЕСКО встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении, на которой обсуждались условия демаркации границ и работа над окончательным мирным соглашением… Впрочем, делать из приведенных выше фактов выводы о внезапном дипломатическом прозрении Франции было бы слишком наивно. Возможно, Париж все еще стоит обедни, но вот доверять ему по-прежнему опасно. Что в очередной раз подтвердили армянские источники, сообщившие о визите во Францию представителей марионеточного «островка НКР», действующего в зоне ответственности российских миротворческих сил. Согласно этим сообщениям, члены «правительства» - «министр территориального и инфраструктурного управления» Айк Ханумян и так называемый «спикер парламента НКР» Артур Товмасян находились во Франции с 15 по 19 ноября. Понятно, что официально армян из Ханкенди туда никто не приглашал – функцию гостеприимных хозяев взяли на себя члены так называемого «Кружка французско-арцахской дружбы», организовавшие «министру» и «спикеру парламента» никем не признанного образования встречи с главой метрополии Экс-Марсель-Прованс Мартином Вассалом и руководителем, председателем «кружка» в Национальном собрании Франции Франсуа Пуппони. Кроме того, Ханумян и Товмасян провели переговоры с мэром Альфорвилля Люком Карвунасом, лидером фракции республиканцев в Сенате Франции Бруно Ритейлом, а также с мэром города Валанс Николя Дарагоном.