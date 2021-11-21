Жителей Ханкенди во Франции приняли за государство наш комментарий
Осенью прошлого года, когда Азербайджан вел справедливую войну, освобождая от оккупации свои территории, позиция, которую заняла Франция - один из сопредседателей Минской группы, которая в течение десятилетий выступала посредником в абсолютно бесплодных переговорах по урегулированию карабахского конфликта, вызвала в Баку с трудом сдерживаемое негодование. И не без оснований.
Власти Пятой Республики в лице президента Эммануэля Макрона так демонстративно выступали на стороне Армении, что разрушили не только свой посреднический статус, но и позиции в регионе Южного Кавказа. В тот период даже ведущие французские издания, никогда не скрывавшие симпатий к Армении, рекомендовали Макрону сохранить лицо и отказаться от сопредседательства в Минской группе.
Позже правительство Франции частично скорректировало свои позиции по армяно-азербайджанскому противостоянию, из Парижа стали поступать более осторожные и политически взвешенные заявления по карабахскому вопросу, а недавно Франция даже организовала в рамках мероприятия ЮНЕСКО встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении, на которой обсуждались условия демаркации границ и работа над окончательным мирным соглашением…
Впрочем, делать из приведенных выше фактов выводы о внезапном дипломатическом прозрении Франции было бы слишком наивно. Возможно, Париж все еще стоит обедни, но вот доверять ему по-прежнему опасно.
Что в очередной раз подтвердили армянские источники, сообщившие о визите во Францию представителей марионеточного «островка НКР», действующего в зоне ответственности российских миротворческих сил. Согласно этим сообщениям, члены «правительства» - «министр территориального и инфраструктурного управления» Айк Ханумян и так называемый «спикер парламента НКР» Артур Товмасян находились во Франции с 15 по 19 ноября.
Понятно, что официально армян из Ханкенди туда никто не приглашал – функцию гостеприимных хозяев взяли на себя члены так называемого «Кружка французско-арцахской дружбы», организовавшие «министру» и «спикеру парламента» никем не признанного образования встречи с главой метрополии Экс-Марсель-Прованс Мартином Вассалом и руководителем, председателем «кружка» в Национальном собрании Франции Франсуа Пуппони.
Кроме того, Ханумян и Товмасян провели переговоры с мэром Альфорвилля Люком Карвунасом, лидером фракции республиканцев в Сенате Франции Бруно Ритейлом, а также с мэром города Валанс Николя Дарагоном.
Это уже не первый случай, когда власти ряда французских городов принимают в качестве «официальных гостей» представителей сепаратистского режима. И всякий раз, отвечая на ноты протеста Азербайджана, представители МИД Франции отписывались стандартной формулировкой о том, что, дескать, визит гостей из Арцаха-Парцаха носил индивидуальный характер, а правительство Франции в его организации не участвовало.
В настоящее время, когда послевоенные процессы в регионе протекают очень непросто, а попытки достичь мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном торпедируют некоторые реваншистские силы, сам факт посещения сепаратистов страны - сопредседателя ОБСЕ вопиющим образом противоречит официальным заявлениям Французской Республики о её заинтересованности в установления мира и политической стабильности в регионе.
Если МИД Франции не счел нужным предупредить муниципалитеты о недопустимости такого рода визитов (трудно поверить, что французское внешнеполитическое ведомство не знало о нем), то есть все основания говорить о том, что предвзятая и неискренняя политика Франции в отношении Азербайджана продолжается. Ибо визит в одну из стран - сопредседателей ОБСЕ самопровозглашенных «министров» и «спикеров парламента», а также организация их встреч с депутатами парламента Пятой Республики и мэрами городов не только не служат делу укреплению мира в регионе Южного Кавказа, но и, наоборот, усиливают напряжение в регионе и поощряют сепаратистские и реваншистские силы на дальнейшее нагнетание напряженности. Следует понимать, что Ханумян с Товмасяном прикрываться дипломатическими «отмазками» МИД Франции не станут. Напротив, они будут кричать на каждом углу и возле каждой подворотни, что в лице мэра Валанса или сенатора Ритейла их принимали не частные лица, а французское государство.
Хотя на самом деле уровень приема «арцахских» сепаратистов грубо противоречит французскому законодательству, запрещающему местным властям предпринимать внешнеполитические шаги, которые противоречат позиции правительства Франции. К примеру, не так давно французские суды отменили решения ряда городских советов, связанных с так называемой «республикой арцах».
Спрашивается: если Париж упразднил представительство так называемой «Донецкой народной республики», почему в столице Франции до сих пор действует представительство сепаратистского режима в Карабахе?
Что выигрывает при этом Елисейский дворец, столь явно демонстрирующий двойные стандарты при осуждении сепаратизма, пусть останется очередной тайной французской дипломатии. Зато с уверенностью можно сказать, что он проигрывает. А проигрывает Елисейский дворец репутацию некогда честного и беспристрастного посредника, свои позиции на Южном Кавказе и, главное, доверие Азербайджанской Республики, восстановить которое будет очень трудно.
Если вообще возможно.