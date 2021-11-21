Синоптики о погоде в Баку на завтра

В понедельник, 22 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-западный ветер сменится юго-западным, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха составит ночью 6-19, днем 11-15 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 до 761 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70%.

В регионах Азербайджана день пройдет в основном без осадков. Ночью и утром местами будет туман.

Температура воздуха составит ночью 3-8, днем 15-19 градусов тепла, в горах ночью от 0 градусов до - 5, днем - 6-11 градусов тепла.