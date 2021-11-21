План по снижению цен на нефть: что Байден предложил Си Цзиньпину?

Президент США Джо Байден предложил китайскому лидеру Си Цзиньпину совместный план действий по снижению цен на нефть, сообщает издание South China Morning Post.

Отмечается, что предложение было выдвинуто в ходе состоявшихся на днях переговоров президента США с лидером Китая в формате видеоконференции.

Предполагается, что исходя из предложения США и Китай могут резко снизить цену на свои стратегические запасы нефти. Это предложение появилось после того, как Россия и Саудовская Аравия отклонили призывы об увеличении объемов добычи, которые предусмотрены соглашением ОПЕК+.

Сообщается, что и Китай, и США страдают от высоких цен на энергоносители. В настоящее время министерства энергетики обеих стран обсуждают детали предложения. Китайская сторона пока не взяла на себя никаких конкретных обязательств и заявляет, что будет действовать с учетом собственного внутреннего спроса.