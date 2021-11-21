План по снижению цен на нефть: что Байден предложил Си Цзиньпину?
Президент США Джо Байден предложил китайскому лидеру Си Цзиньпину совместный план действий по снижению цен на нефть, сообщает издание South China Morning Post.
Отмечается, что предложение было выдвинуто в ходе состоявшихся на днях переговоров президента США с лидером Китая в формате видеоконференции.
Предполагается, что исходя из предложения США и Китай могут резко снизить цену на свои стратегические запасы нефти. Это предложение появилось после того, как Россия и Саудовская Аравия отклонили призывы об увеличении объемов добычи, которые предусмотрены соглашением ОПЕК+.
Сообщается, что и Китай, и США страдают от высоких цен на энергоносители. В настоящее время министерства энергетики обеих стран обсуждают детали предложения. Китайская сторона пока не взяла на себя никаких конкретных обязательств и заявляет, что будет действовать с учетом собственного внутреннего спроса.
Объем стратегических запасов нефти США в настоящее время составляет 727 млн. баррелей, в то время как в Китае имеется около 200 млн. баррелей черного золота. Вывод на рынок части этих запасов может серьезно повлиять на цены.
Согласно данным издания, в ближайшие дни, США намерены объявить о продаже части своих стратегических запасов нефти, даже если Пекин не поддержит эту инициативу.
Отмечается, что нынешний уровень цен на нефть не устраивает ни Китай, ни США. Экономика Китая страдает от подорожания энергоносителей, так как растет стоимость товаров, производимых в этой стране и экспортируемых со всего мира. В результате спрос на китайские товары падает. А в США скачок цен на нефть привел к самой высокой инфляции за последние 30 лет, 6.2%.
Эксперты считают, что давление на страны ОПЕК+ с целью увеличения добычи не дало результатов, и поэтому в США звучат предложения вывести стратегические запасы из-под контроля. Однако по мнению аналитиков, даже если вывести на рынок часть стратегических запасов нефти США, удержать низкие цены надолго не удастся.