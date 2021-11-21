13:40

Накануне профессионального праздника сотрудников азербайджанской юстиции я обратился к уважаемому министру юстиции Азербайджана с просьбой об интервью. Хотя был более чем уверен, что Фикрет Мамедов во избежание неприятных вопросов, по всей видимости, предпочтет беседу о ситуации в азербайджанских судах и юстиции с официальными изданиями, чем с неформалами. Но неожиданное согласие Ф.Мамедова заставило меня ошибиться. Позже оказалось, что к тому же министр юстиции является и нашим внимательным читателем. Конечно же, я не стал начинать беседу с министром юстиции в канун профессионального праздника с неприятных и проблемных вопросов. В последние годы в деятельности ведомства наблюдается и информационно-технологический прорыв. Но все же мне удалось поговорить с Ф.Мамедовым и об основополагающих проблемах национального судопроизводства. Итак, сегодняшним гостем рубрики «Беседы с Эйнуллой Фатуллаевым» является министр юстиции Азербайджана, глава Судебно-правового совета Фикрет Мамедов.

– Позвольте поздравить Вас и сотрудников вашего министерства с профессиональным праздником сотрудников юстиции в Азербайджане. Учитывая праздничное настроение, хочу начать с позитива. Мы немало слышали об инновациях в повседневной работе Минюста. Что подвигло министерство на активное внедрение технологических новшеств в такой консервативной сфере, как юстиция? - Прежде всего хочу поблагодарить Ваш сайт за проявленную инициативу в канун нашего профессионального праздника. В этом году мы отмечаем его с чувством особой гордости, ведь он совпал с первой годовщиной великой Победы в Отечественной войне, одержанной под руководством нашего победоносного Главнокомандующего, президента Ильхама Алиева. А теперь об инновациях. Следует отметить, что сфера электронных услуг, являющаяся в нашей стране одной из приоритетных, значительно актуализировалась в условиях пандемии и стало вызовом, на который Минюст откликнулся с максимальной ответственностью. Достаточно сказать, что сегодня мы оказываем населению Азербайджана до 35 электронных услуг, а число пользователей превысило за последние пять лет 15 миллионов человек. Эффективность услуг, оказываемых населению, стала возможной благодаря созданным в Министерстве реестрам, в которых содержались необходимые данные о населении, интегрированные с электронными ресурсами других госструктур. Что и обеспечило в конечном счете успешные результаты нашей совместной работы. Интеграция и обмен данными фактически свели на нет необходимость представлять при получении услуг какие-либо документы. К примеру, они значительно упростили саму процедуру обращения граждан в органы труда и социальной защиты по таким вопросам, как выплата единовременных пособий, адресная социальная помощь, усыновление, а в Министерстве экономике – получение лицензий, разрешений и многое другое. Сегодня, подключаясь к нашим электронным базам, представители местной исполнительной власти могут также оказывать ряд нотариальных действий, а аналогичные технологические ресурсы, созданные для консульств Азербайджана, дают возможность гражданам пользоваться ими даже за рубежом. – К тому же был создан и институт частного нотариата. Чем же было вызвано решение по созданию этого института? - Создание института частных нотариусов с учетом международной практики было обусловлено необходимостью эффективного юридического обслуживания населения. Кроме того, это позволило создать новые рабочие места вне государственного финансирования. Процесс формирования института частных нотариусов на принципах самофинансировании начался еще в 2008 году, когда была внедрена информационная система «Электронный нотариат», позволяющая сейчас оказывать дистанционные услуги независимо от места нахождения клиента. По мере того, как эта форма доказывала свою востребованность, частному нотариату были поручены функции по взыскиванию налогов при сделках с недвижимостью, что обеспечивает поступление в государственный бюджет свыше 40 миллионов манатов ежегодно. Отдельно стоит остановиться на электронных нотариальных услугах в социальных службах «DOST», созданных по инициативе Главы государства и играющих важную роль в поддержке социально уязвимых слоев населения. Сформированные в этих службах нотариальные кабинеты позволяют гражданам, не покидая стен здания, установить видеосвязь с нотариусом и в течение нескольких минут оформить заявления, доверенности или заверить копии документов. Необходимо также отметить, что наши нотариусы, большинство которых являются частными, с должным пониманием откликнулись на призыв Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой о максимально заботливом отношении к семьям шехидов, и обслуживают их за свой счет.