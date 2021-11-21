МИД Ирана о возможной встрече Ильхама Алиева и Ибрагима Раиси

Пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что в рамках саммита глав государств-членов ОЭС в Ашхабаде, который пройдет в конце ноября, может состояться встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Ирана Ибрагима Раиси.

«Для лидеров двух стран естественны двусторонние встречи в рамках саммитов. Конечно, мы должны уточнить подробности в аппарате президента», - сказал Хатибзаде.