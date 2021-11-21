МИД Ирана о возможной встрече Ильхама Алиева и Ибрагима Раиси
Пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что в рамках саммита глав государств-членов ОЭС в Ашхабаде, который пройдет в конце ноября, может состояться встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Ирана Ибрагима Раиси.
«Для лидеров двух стран естественны двусторонние встречи в рамках саммитов. Конечно, мы должны уточнить подробности в аппарате президента», - сказал Хатибзаде.
Официальный представитель ведомства также отметил важность недавнего визита заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева в Тегеран.
«Визит заместителя премьер-министра рассчитан на улучшение отношений между двумя странами. Ирано-азербайджанские отношения вступают в новую фазу», - сказал он.