Посол Хорватии пришел к главе «Азерэнержи»

Состоялась встреча главы ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаева и чрезвычайного и полномочного посла Хорватии в Азербайджане Бранко Зебика.

Как сообщили haqqin.az в пресс-центре по связям с общественностью ОАО «Азерэнержи», на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между энергосистемами двух стран.

Кроме того, состоялся обмен мнениями о строительных работах, проводимых под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации территориях и проектах в области электроэнергетики. Также, были проведены широкие обсуждения возможностей хорватских компаний по производству электрооборудования.