Лукашенко будет общаться с Тихановской, когда Путин - с Навальным

Президент России Владимир Путин не советовал президенту Беларуси Александру Лукашенко вести переговоры с оппозицией. Об этом Лукашенко заявил во время интервью международному обозревателю BBC Стивену Розенбергу.

"Слушайте, Владимир Путин мне ничего не советовал. Вот я с ним сейчас больше часа говорил, и никаких советов с его стороны я не услышал. Я могу параллель провести — вот как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой Тихановской начну вести переговоры", - отметил он.

На вопрос, хотел бы он, чтобы Путин и Навальный сели за стол переговоров, Лукашенко отметил, что Навальный — продажный человек и Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров. "Потому что он не оппозиционер, он предатель интересов России", - подчеркнул Лукашенко.